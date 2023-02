Zaniolo, la lista Uefa diventa un giallo

Non dovrebbe esserci Nicolò Zaniolo nella lista presentata dalla all'Uefa,valida per la seconda fase dell'Europa League che partirà giovedi 16 con la trasferta in Austria, a Salisburgo. II condizionale è d'obbligo perche la società renderà ufficiale la lista solo oggi, dopo che la Uefa l'avrà «validata», soprattutto per quanto riguarda alcuni parametri, principalmente il monte ingaggi complessivo. (...) Se la lettera, insomma, avrebbe dovuto rappresentare un segnale di disgelo, non ha invece avuto l'effetto sperato. Oggi Zaniolo dovrebbe tornare a Trigoria ma non è ancora chiaro se si allenerà con il gruppo oppure a parte. Mourinho al termine della partita di Coppa Italia, clamorosamente persa contro la Cremonese, non ha voluto commentare ulteriormente la vicenda. (...) Probabilmente interverrà il general manager Pinto nei prossimi giorni nella ormai consueta conferenza stampa post mercato. Nella lista, ovviamente, non ci saranno nemmeno Vina e Shomurodov, ceduti in prestito rispettivamente al Bournemouth e allo Spezia. (...). È rimasto in lista, e questa è una novità che lascia aperta la possibilità per un reintegro nella rosa, Karsdorp. Con l'olandese, finito fuori dal progetto tecnico a novembre in seguito alle parole di Mourinho dopo la gara col Sassuolo, si sta cercando di ricucire lo strappo e il tecnico portoghese potrebbe tomare ad utilizzarlo (...)

(corsera)