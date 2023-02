Zaniolo, divorzio senza lacrime. Roma, l’unico scontento è Mourinho

“Grazie per il gol a Tirana, a mai più rivederci“. È un divorzio senza lacrime, quello tra Nicolò Zaniolo e i tifosi della Roma, che sui social network (e nelle radio) lo hanno salutato molto freddamente, consapevoli che la storia d’amore tra il calciatore e la società giallorossa fosse arrivata al capolinea. Il numero 22 ieri pomeriggio è volato a Istanbul, accompagnato dal suo entourage e da George Gardi, l’intermediario che ha avuto un ruolo importante nella trattativa, per firmare il contratto che lo legherà al Galatasaray per i prossimi 4 anni e mezzo, con la Roma che incasserà circa 23 milioni di euro tra parte fissa (15) e bonus (8) facilmente raggiungibili. L’accordo ha reso tutti contenti con un’unica eccezione: José Mourinho. L’unico veramente scontento è lo Special One, che ha perso un calciatore che riteneva importante e che ha (quasi) sempre fatto giocare. Non solo: lo ha sempre difeso dalle critiche di tifosi e addetti ai lavori, almeno fino a quando è stato possibile farlo. [...]

(corsera)