Zaniolo, con la clausola rescissoria Milan e Napoli in agguato

Il futuro più o meno a lunga scadenza di Nicolò Zaniolo può dipendere molto da quella clausola rescissoria che l’attaccante vuole inserire per celebrare il matrimonio col Galatasaray. È ovvio che la società turca accetterà solo se la clausola in questione avesse una cifra non banale. Al momento, difficilmente si può pensare che possa essere inferiore ai trenta milioni, somma che consentirebbe, eventualmente, ai giallorossi di Istanbul di fare anche una plusvalenza. Perciò, se nei prossimi mesi Zaniolo ritroverà lo spirito e la forma dei giorni migliori, i riflettori potrebbero tornare senz’altro a posarsi su di lui, riaccendendo già in estate l’interesse innanzitutto dei club italiani. In questo senso il Milan resterebbe in prima fila, ma occhio naturalmente anche alla Juventus e al Napoli. [...]

(gasport)