Zaniolo cerca la pace, ma resta isolato: fuori dalla lista Uefa?

Il futuro è già cominciato, e nel modo più prevedibile, con la mano tesa di Nicolò Zaniolo alla Roma. "Sono state dette e scritte molte cose che mi riguardano in queste ultime settimane e parecchie non sono veritiere - scrive l’attaccante in una lettera aperta all’Ansa -. In questi ultimi mesi ho attraversato un periodo delicato, in cui risultava difficile capire quale sarebbe stato il mio futuro professionale. Mi sono però sempre impegnato sul campo e in allenamento con la massima professionalità. Il futuro è nelle nostre mani: io tendo la mia e mi metto a completa disposizione della famiglia della Roma". La palla ora passa al club, che lo aspetta all’allenamento. [...] Entro mezzanotte la Roma dovrà consegnare alla Uefa la lista per l’Europa League e a quel punto, come tutto lascia credere, Zaniolo potrebbe rimanere fuori dalla Coppa. D’altronde il diktat della proprietà è stato esplicito: l’attaccante è fuori dal progetto tecnico. [...]

(gasport)