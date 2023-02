Zaniolo, c’è la Turchia. Il Galatasaray offre 18 milioni più bonus: Nicolò dice sì, ora decide la Roma

Riguardo alla bellezza, dal tramonto sul Colosseo a quello sulla Corno d’Oro è solo una questione di gusti. Per Nicolò Zaniolo, però, fa tutta la differenza del mondo, perché significa che la sua avventura nella Roma è arrivata veramente ai titoli di coda, se la trattativa fra il club capitolino e il Galatasaray – come sembra – oggi potrebbe concludersi ufficialmente col trasferimento dell’attaccante a Istanbul. [...] Il Galatasaray, il club più titolato del calcio turco, ha intenzione di acquistare Zaniolo e non solo prenderlo in prestito, cioè proprio come vuole la Roma, che per parte sua è disposta ad agevolare la negoziazione con un pagamento dilazionato o con un prestito sì, ma con obbligo riscatto senza condizioni. [...] Alla famiglia è già stato comunicato come, una volta che la trattativa sia terminata in senso positivo, un aereo privato del Galatasaray è pronto a decollare per prelevare Zaniolo e portarlo subito a Istanbul per le visite mediche e cominciare quindi la sua nuova avventura. [...]

(gasport)