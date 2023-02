Zaniolo c’è, anzi no

È ormai qualche settimana che la vicenda tra Nicolò Zaniolo e la Roma è diventata una partita a scacchi. L'esterno aveva abbozzato una strategia per lasciare il club, ma le mosse dei proprietari gli hanno complicato la partita condizionando gli eventi. L'ultima in ordine di tempo è stata quella di confermarlo nella lista Uefa, nonostante sia fuori dal progetto tecnico. Se Nicolò fosse stato escluso, la Uefa non avrebbe conteggiato il suo stipendio ai fini del Fair play finanziario, ma allo stesso tempo non avrebbe nemmeno preso in considerazione l'eventuale plusvalenza estiva in caso di cessione. Questo significa che l’ipotetica vendita, avrebbe rimpinguato il bilancio, ma non avrebbe permesso alla Roma di sfruttare quel denaro per fare mercato. [...]

(Il Messaggero)