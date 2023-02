Zaniolo, bufera continua. Il Milan aspetta il bel tempo

Appuntamento a fine stagione. il Milan non ha dato ancora l'addio a Nicolò Zaniolo nonostante ieri sul giocatore giallorosso ci siano stati ancora dei movimenti in direzione Premier. (...) Il giocatore, una volta rotto con la Roma, aveva scelto il Milan e spera ancora di poter approdare in rossonero in estate. Maldini e Massara ci hanno provato, hanno capito che non potevano affondare il colpo per le condizioni richieste dalla Roma, non conciliabili con le direttive di RedBird, ma non è assolutamente detto che non tornino alla carica tra qualche mese. Anche perchè a Milano sono convinti che il club giallorosso, oggi rigido sulle proprie posizioni, non potrà continuare a chiedere la stessa cifra a luglio (30 milioni), sopratratto se Zaniolo dovesse veramente rimanere fuori dai giochi per il resto della stagione. (...)

(tuttosport)