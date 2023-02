Zaniolo, anche il suo addio fa infuriare Mou e i romanisti

E che divorzio sia, allora, con tanto di piatti rotti. Come previsto, Nicolò Zaniolo ieri si è imbarcato con un volo privato per Istanbul. Visite mediche e oggi la presentazione con la maglia del Galatasaray, che ha trovato l'accordo con la Roma per l'acquisto a titolo definitivo del giocatore. Una separazione che fa felici (quasi tutti): Zaniolo va a giocare con un ingaggio da 3,6 milioni netti e ha fatto inserire una clausola rescissoria da 35 milioni, a scendere; il Galatasaray si rafforza e, mal che vada, in estate può riverderlo con ricca plusvalenza; la Roma incassa 22 milioni tra fisso e bonus per un calciatore finito fuori rosa e impresentabile ormai all'Olimpico, cifra buona anche per il settlement agreement con la Uefa; il c.t. Roberto Mancini ritrova un «azzurrabile». Furioso solo José Mourinho, che non potrà sostituire Zaniolo con un nuovo acquisto. La lista degli svincolati fa piangere.

Prima di lasciare l'Italia, però Zaniolo ha lanciato una frecciatina che ha peggiorato ancora i rapporti con la sua ex squadra. Ha pubblicato infatti sui social una foto a gambe incrociate, con il focus sui piedi, che ai tifosi romanisti ha ricordato gli scatti di Mourinho, anche lui con le gambe incrociate, nell'attesa per il calciomercato. […]

(corsera)