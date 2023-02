Zaniolo al Galatasaray: la trattativa è calda

Il Galatasaray è in pressing per portare Nicolò Zaniolo nella Super Lig e rinforzare ulteriormente la squadra prima in classifica: l’obiettivo è conquistare quel titolo che manca da quattro stagioni. Scherzo del destino, il ragazzo passerebbe da un giallorosso all’altro. Da quello della maglia della Roma che ormai non indossa dal 12 gennaio, a quello della squadra che adesso sogna il grande colpo in extremis, a due giorni dal gong. [...] Il Galatasaray è in pressing per portare Nicolò Zaniolo nella Super Lig e rinforzare ulteriormente la squadra prima in classifica: l’obiettivo è conquistare quel titolo che manca da quattro stagioni. Scherzo del destino, il ragazzo passerebbe da un giallorosso all’altro. Da quello della maglia della Roma che ormai non indossa dal 12 gennaio, a quello della squadra che adesso sogna il grande colpo in extremis, a due giorni dal gong.

(corsport)