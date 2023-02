Zaniolo al Galatasaray: è fatta. Alla Roma 20 milioni più 3 di bonus

LEGGO (F. BALZANI) - Un volo privato da Milano, le visite mediche già prenotate e le telefonate con Icardi e Sergio Oliveira pronti ad accoglierlo. L'affare che porterà Zaniolo al Galatasaray è praticamente chiuso e ha vissuto ieri una giornata decisiva iniziata con il drammatico terremoto che ha sconvolto la Turchia. La call prevista in mattinata tra Pinto e la dirigenza del Gala è stata così rinviata in serata quando è arrivata la fumata bianca. La Roma aveva ricevuto nella notte anche l'offerta del Fenerbahce leggermente più alta, ma il giocatore voleva solo i giallorossi di Istanbul.

Zaniolo ha detto sì a un quadriennale da 3,5 milioni a stagione e una clausola da 30 milioni che gli permetterà in estate di accettare altre mete (Milan?). A testimoniare il buon andamento della trattativa è arrivato anche una storia di Zaniolo decisamente poco gradevole. Il 23enne appariva in mutande e con un bel sorriso stampato sulla faccia. Il tutto nel bel mezzo del dramma turco, anche per questo l'entourage ha suggerito a Nicolò di cancellare la foto. C'era solo da trovare l'accordo coi club. Il Galatasaray ha alzato l'offerta a 20 milioni più 3 di bonus avvicinandosi sensibilmente ai 25 richiesti dalla Roma (il 15% finisce all'Inter). Oggi, a un giorno dalla chiusura del mercato, dovrebbe arrivare l'ufficialità col giocatore pronto a imbarcarsi da Milano con un aereo privato verso Istanbul. Intanto alla Roma si è proposto lo svincolato Isco che ha appena rescisso il contratto col Siviglia, basse però le possibilità di riuscita. I soldi incassati da Zaniolo saranno reinvestiti in estate, con Frattesi e Vicario tra i principali obiettivi.

A seguito dell'agguato e della sottrazione dello storico striscione dei Fedayn da parte degli hooligans della Stella Rossa sale la tensione a Roma e non solo. Nelle ultime ore diverse curve italiane si sono schierate al fianco della Sud, tra loro anche gli ultras laziali. Nonostante questo si teme lo scioglimento del gruppo e gravi ripercussioni. «Siamo al lavoro per rafforzare la sicurezza, episodio preoccupante», ha detto il sindaco Gualtieri.