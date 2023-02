Zaniolo ai saluti

Nonostante la tragedia che ha colpito la Turchia, per acquistare Nicolò Zaniolo una delegazione del Galatasaray è partita da Istanbul destinazione Milano per trattare direttamente in Italia sia con la Roma che con l'agente, Claudio Vigorelli. A meno di sconquassi (calcistici) l'attaccante di Massa passerà dal giallorosso capitolino a quello bizantino, nonostante il Fenerbahce fino all'ultimo stia tentando rilanci che facciano saltare il banco.

Ieri la famiglia ha fatto un rapido blitz a Roma per recuperare i passaporti, visto che oggi stesso Nicolò, la famiglia e l'agente potrebbero partire alla volta di Istanbul. L'accordo dovrebbe essere chiuso sulla base di 17-18 milioni più bonus (agevoli) per la Roma per arrivare a circa 22 milioni complessivi, mentre al giocatore andrà un contratto di quattro anni e mezzo, fino al giugno 2027, da 3,6 milioni a stagione più bonus. Zaniolo è riuscito a ottenere anche l'inserimento di una clausola di rescissione a una cifra non alta, 35 milioni.

L'attaccante ha contattato due persone che l'ambiente del Galatasaray lo conoscono bene: il commissario tecnico Roberto Mancini e l'ex compagno Sergio Oliveira. Entrambi gli hanno dato referenze eccellenti sull'ambiente, senza contare che il c.t. ha rassicurato Zaniolo anche sul fatto che resterà sempre sotto esame da parte dello staff della Nazionale.

La folta colonia di reduci "italiani" provenienti dalla Serie A potranno anche agevolare l'inserimento di Zaniolo. Se la trattativa andrà a buon fine, la società turca farà di tutto per agevolare l'ambientamento di Nicolò. Detto che alla Roma è stata proposto Isco, svincolato dal Siviglia, l'attaccante troverebbe quella considerazione che a Roma ha inevitabilmente perduto.

L'ultima dimostrazione c'è stata ieri, quando Zaniolo ha postato una foto a petto nudo che poi ha tolto dopo una manciata di minuti per le critiche dei tifosi, che gli hanno rinfacciato insensibilità a quanto sta succedendo in queste ore in Turchia. Ormai ogni azione o pretesto è buono per mettere sale su ferite che occorrerà tempo per fa rimarginare. Proprio per questo tutte e tre le parti in causa tifano per un finale che sulla carta sembra lieto per tutti i protagonisti.

