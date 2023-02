Zanetti carica l’Empoli: “Ripetiamo l’impresa di Milano”

Alla vigilia della gara vinta a Milano con l’Inter, Paolo Zanetti confessò di sognare l’impresa con una grande. Dopo 24 ore stava esultando proprio sul campo di San Siro. Adesso per la sfida dell’Olimpico di oggi l’allenatore dell’Empoli ci riproverà ancora: “L’ultima gara disputata contro una grande squadra – spiega Zanetti alla vigilia della sfida con i giallorossi – ci ha aperto un po’ gli occhi, alla fine ce la possiamo fare anche noi. [...] Il risultato è figlio anche delle Individualità dell’avversario. A me interessa però quello che farà l’Empoli”. Sui giallorossi l’allenatore dei toscani ha le idee chiare: “Grande squadra, con un grandissimo allenatore e una tifoseria straordinaria. L’eliminazione dalla coppa non sposta i valori che ha la Roma sia nei singoli, sia nel collettivo”.

(gasport)