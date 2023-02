Dopo aver ottenuto 12 punti nelle ultime 7 partite, l'Hellas Verona questa sera scenderà in campo allo Stadio Olimpico per affrontare la Roma di Mourinho. Il tecnico Zaffaroni ha rivitalizzato la squadra, che al momento si trova solamente a -2 dalla salvezza: "Serviranno aggressività e concentrazione contro i giallorossi. Affronteremo una squadra forte", ha affermato l'allenatore degli scaligeri in conferenza stampa.

(gasport)