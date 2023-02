Wijnaldum spera, Dybala non preoccupa

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Wijnaldum vede la luce in fondo al tunnel. Ieri il centrocampista ha partecipato a una partitella organizzata con la Primavera. Oltre all'olandese, hanno partecipato anche i nuovi arrivi Diego Llorente e Ola Solbakken. Wijnaldum è pronto a mettersi a disposizione di Mourinho: se arriveranno segnali positivi dagli allenamenti di questa settimana, lo Special One - che non ha mai smesso di sottolineare il peso dell'assenza del calciatore olandese - potrebbe decidere di convocarlo già per la sfida contro il Lecce - dopo quella in Coppa Italia con la Cremonese - e, in caso di risultato favorevole, potrebbe anche concedergli uno spezzone di partita.

Classica divisione post gara per il resto della squadra al Fulvio Bernardini: scarico per chi ha giocato contro l'Empoli, allenamento col pallone per quelli rimasti in panchina.

Non preoccupano le condizioni di Paulo Dybala: l'argentino, dopo la contusione lombare rimediata contro l'Empoli, ha svolto l'intero allenamento con il resto del gruppo e sarà regolarmente a disposizione dello Special One per la trasferta allo stadio Via del Mare di Lecce.