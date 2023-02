Wijnaldum-Solbakken, i rinforzi della Roma

Wijnaldum e Solbakken sono da considerare veri rinforzi anche se José Mourinho, spesso, mugugna che le altre squadre possono comprare e la Roma può farlo solo dopo avere venduto. La partita di oggi contro la Cremonese è importante per almeno tre ragioni: 1) la Roma, vincendo, salirebbe al secondo posto a pari punti con Inter e Milan; 2) è possibile vedere Wijnaldum tra i titolari per la prima volta da quando l'olandese è arrivato in giallorosso; 3) anche se Mou non lo ammetterà, sarebbe una rivincita contro Ballardini che lo ha eliminato in Coppa Italia.

Giocare di martedì ha permesso il giusto riposo dalla partita di Europa League contro il Salisburgo e lascerà un po' di tempo per recuperare prima del doppio impegno all'Olimpico contro Juventus e Real Sociedad. È previsto così un turnover moderato. Wijnaldum può dare un turno di riposo a uno tra Cristante e Matic, Solbakken è in ballottaggio con El Shaarawy per sostituire Dybala, che dovrebbe partire dalla panchina.

Mourinho deve decidere anche chi schierare nel ruolo di centravanti. Belotti è in forma ed è ancora alla ricerca del suo primo gol in campionato. Tammy Abraham ha tolto i punti dalla palpebra dell'occhio sinistro e ha provato una nuova maschera protettiva, meno invasiva di quella usata negli ultimi minuti della partita di Europa League. In tutti e due i casi, Mourinho ha una prima scelta.

In difesa l'assenza di Smalling crea qualche problema in più. Fin qui l'inglese ha giocato 23 partite su 23 in campionato. Con 2.043 minuti è il calciatore di movimento più utilizzato, secondo solo a Rui Patricio (tutti i 2.070 minuti fin qui a disposizione). Numeri che confermano anche l'importanza del rinnovo del contratto dell'inglese, in scadenza a giugno e con una clausola a favore soltanto del giocatore. Pinto sta aspettando una risposta e rimane ottimista. Smalling chiede almeno un biennale, la società è disponibile ma con un leggero taglio dell'ingaggio.

Contro la Cremonese, proprio in Coppa Italia, Kumbulla ha commesso un errore marchiano. Per Mourinho conterà di più la voglia di rivincita dell'ex veronese oppure l'idea di far esordire Llorente? Bisogna anche tener conto che nella prima contro la Real Sociedad sarà assente Ibanez per squalifica. Ecco perché sembra più probabile l'idea di dare fiducia a Kumbulla.

