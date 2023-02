Wijnaldum può tornare con il Lecce: parte in panchina, pronto a entrare

Georginio Wijnaldum e Lorenzo Pellegrini, sia pure in modi diversi, oggi a Lecce avranno addosso gli occhi del tifo romanista.

In settimana Wijnaldum ha giocato una partitella con la Primavera e adesso sembra pronto per poter giocare qualche minuto a partita in corso. «I primi minuti di gioco si avvicinano», ha scritto infatti l'olandese sui suoi social, e in effetti la speranza dei suoi tifosi è quella di vederlo alzare la panchina per prendere in mano il gioco della squadra.

Discorso diverso quello che riguarda Lorenzo Pellegrini. Nonostante la chiara leadership che esercita nella squadra e il ruolo centrale che lo stesso Mourinho gli ha sempre riconosciuto, è di nuovo rientrato nel mirino di una parte dei sostenitori romanisti, che gli imputano di essere protagonista di una stagione di basso profilo. A ferirlo, in principal modo, sono stati i fischi che ha dovuto subire ultimamente all'Olimpico, e questo nonostante tutti dovrebbero sapere che una serie di acciacchi non gli hanno consentito di allenarsi al meglio. Per questo la voglia di fare una grande prova a Lecce gli brucia dentro.

Brucia anche a El Shaarawy, che cerca di guadagnarsi il rinnovo del contratto in scadenza. Mou lo stima e questo dovrebbe farlo preferire oggi a Celik, con Zalewski spostato sulla fascia destra. Tutto questo per dare alla squadra una chiara trazione anteriore. Perché alla Roma nessuno si nasconde: per la corsa Champions occorre sfruttare nel modo migliore il calendario favorevole.

(Gasport)