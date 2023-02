Wijnaldum: "Ogni giorno mi sento più forte"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Secondo allenamento mattutino per la Roma ieri a Trigoria. Al Centro Sportivo Fulvio Bernardini continua il percorso di preparazione in vista della sfida con il Lecce in programma sabato. Non vede l'ora di calcare nuovamente il campo Wijnaldum: l'olandese, tornato ormai in pianta stabile in gruppo ha condiviso uno scatto dell'allenamento odierno sul suo profilo Instagram, con un commento che recita: «Ogni giorno che passa mi sento più forte». Se la convocazione è pressoché certa, saranno fondamentali gli allenamenti dei prossimi giorni - oggi è in programma una seduta mattutina alle ore 11 - per decidere se sarà in grado di svolgere uno spezzone di partita già con il Lecce. In vista della sfida di sabato Mourinho avrà a disposizione per l'ultima volta nel mese di febbraio una settimana intera di allenamenti. Difficilmente quindi ci saranno sorprese per quanto riguarda l'undici titolare.

Confermata la difesa formata da Smalling, Ibañez e Mancini. Sulla destra ballottaggio tra Celik e Zalewski, con Mourinho che dovrà gestire entrambi in vista del match di giovedì contro il Salisburgo. A sinistra confermato El Shaarawy. La coppia di centrocampo sarà Matic-Cristante, mentre alle spalle di Abraham verrà confermato con ogni probabilità il tandem Pellegrini-Dybala. A gara in corso, vista la sua esclusione nella lista europea, potrebbe avere spazio Solbakken, che fino a ora ha raccolto una manciata di minuti.

In casa Lecce di nuovo in gruppo di Hujlmand, Blin e Ceesay, mentre Maleh ha svolto solamente lavoro personalizzato. A meno di recuperi lampo non saranno della partita Pongracic e Dermaku.

Sabato il match sarà arbitrato da Aureliano, che in questa stagione al Via del Mare ha diretto la vittoria dei salentini sull'Atalanta. I guardalinee saranno Vecchi e Perrotti, mentre Sacchi sarà il quarto uomo. Al Var ci sarà Guida, con Prontera Avar.