Wijnaldum gioca: test con la Primavera

Gini Wijnaldum vede il rientro sempre più vicino. Non quello tra i convocati, come accaduto nella gara di Coppa Italia contro la Cremonese. Ma quello vero e proprio. Il rientro in campo che sogna da tanti mesi e che adesso è davvero a un passo. [...] Oggi Wijnaldum testerà definitivamente i suoi progressi nella partita contro la Primavera. Lui, insieme ai compagni che hanno giocato di meno come Llorente e Solbakken, scenderà in campo al Fulvio Bernardini nell’amichevole organizzata dallo staff giallorosso contro i giocatori di Guidi che ieri non sono scesi in campo contro la Sampdoria. Ce la metterà tutta per non sfigurare. La tattica può aspettare. Se oggi tutto dovesse andare bene, Wijnaldum può sperare in una convocazione nella gara di sabato a Lecce, e non è escluso che in caso di risultato positivo non possa scendere in campo negli ultimi minuti.

(corsport)