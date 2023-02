Wijnaldum gioca in Primavera, ma Solbakken è un caso

José Mourinho può metabolizzare i progressi di Georginio Wijnaldum. L'olandese, ieri, ha giocato un test con la Primavera, ritrovando antiche e buone sensazioni. Sabato prossimo contro il Lecce sarà in panchina, facendo un altro passo verso il nuovo esordio in prima squadra, che avverrà in questo mese.

Chi non riesce proprio a conquistare il cuore dell'allenatore portoghese per il momento, invece, è Ola Solbakken. L'attaccante norvegese, secondo quanto ha detto Mourinho dopo la partita con l'Empoli, è ancora lontano dall'aver capito la Serie A, e questo può essere un problema, soprattutto alla luce del fatto che un altro degli attaccanti di punta della squadra, cioè Andrea Belotti, stenta a ritrovare quel rendimento che l'aveva fatto diventare una bandiera del Torino.

Nonostante questo, la squadra giallorossa è in piena zona Champions. Anzi, era dalla quarta giornata di campionato che non si trovava così in alto in classifica. Tutto questo, però, chissà se basta per convincere Mourinho ad accettare con entusiasmo una nuova stagione nella Roma.

Dall'Inghilterra, infatti, tornano con più forza le voci che lo vogliono sulla panchina del Chelsea nel prossimo campionato. Secondo il portale «Givemesport» il suo agente, Jorge Mendes, avrebbe fatto capire alla nuova proprietà del Chelsea come lo Special One accetterebbe di tornare nel club londinese, che, nonostante i grandi investimenti, con Graham Potter, non sta convincendo. Ma il presente di Mou è la Roma.

(Gasport)