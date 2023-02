Wijnaldum è pronto: in panchina a Lecce

LEGGO (F. BALZANI) - Per uno Zaniolo che esce ci sono due olandesi che tornano. A Trigoria è conto alla rovescia per Wijnaldum che ha risposto alla grande a tutti gli ultimi test: dalla partita con la Primavera all'aumento ormai totale dei carichi di lavoro. Gini è pronto, sei mesi dopo quel maledetto infortunio alla tibia che ha spezzato i sogni di mezza estate dei tifosi. Contro il Lecce sabato sarà in panchina, pronto a subentrare e a iniziare a dare una mano nella corsa Champions. A fine stagione Roma e Psg faranno i conti con due opzioni sul tavolo: il riscatto con sconto o il rinnovo del prestito, per il quale però Wijnaldum dovrebbe allungare il suo rapporto coi francesi fino al 2025. A Lecce è pronto a tornare tra i convocati anche Karsdorp dopo il lungo esilio e le polemiche con Mourinho. Il tecnico ha deciso di riabilitarlo anche per non perdere un ulteriore giocatore in rosa dopo l'addio di Zaniolo. A proposito, al posto di Nicolò (che ha preso la maglia 17 al Galatasaray) si è candidato di nuovo Isco. Lo spagnolo non sembra interessare alla Roma anche se Mourinho sarebbe felice di avere un elemento in più in attacco.