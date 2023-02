Wijnaldum, controlli ok: è già tornato in gruppo. In arrivo la convocazione

Stavolta non ci sono ritardi, incomprensioni o fraintendimenti sulla tabella di marcia. Wijnaldum ieri e tomato ad allenarsi con i compagni. E dopo 163 giorni non ha dovuto limitare il suo lavoro al riscaldamento, per poi proseguire individualmente. Gini ha fatto tutto, compresa la partitella. È chiaro che nessuno dei compagni ha affondato il tackle ma per ieri poteva andare bene cosi. (...) Wijnaldum può essere considerato a tutti gli effetti un calciatore. Magari per rientrare nelle rotazioni dello Special One ci vorranno ancora un paio di settimane ma poco importa. Anche perche la prima convocazione potrebbe arrivare addirittura in giornata, per assistere dalla panchina al quarto di finale di Coppa Italia. Una mossa per lo più psicologica. (...) Se, come tutti si augurano, non ci saranno ricadute, quello di Gini è un rinforzo che potrebbe rivelarsi fondamentale per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. E perche no, per dare l'assalto alla decima Coppa Italia. Mesi importanti per il calciatore ma anche per la Roma. Perche le prime gare saranno fondamentali per capire se la ti-ia fratturata in agosto risponderà come ci si aspetta. In quel caso, la Roma è pronta a sedersi con il Psg per discutere il rinnovo del prestito olandese. Operazione che sarà possibile soltanto se il club francese sarà disposto ad allungare il contratto che scade nel 2024 al 2025. (...)

(Il Messaggero)