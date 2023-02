Un tris da blindare

IL TEMPO (M. CIRULLI) - I contratti di Smalling, El Shaarawy e Belotti tengono il banco a Trigoria. Le prestazioni recenti dei tre calciatori non sono passate inosservate dalla società, che dovrà decidere se blindare i propri talenti oppure perderli a zero il prossimo giugno.

Smalling, perno fondamentale della difesa giallorossa, nonché secondo più utilizzato da Mourinho dopo Rui Patricio, ha ribadito giovedì scorso la volontà di rimanere nella capitale: «Sono molto fiducioso, è vero che ho un'opzione anche per il prossimo anno ma spero di riuscire a rimanere qui anche oltre alla prossima stagione».

Come sottolineato dall'inglese, esiste una clausola, esercitabile entro maggio e solamente dal calciatore, che legherebbe l'ex Manchester United e la Roma per un altro anno; tuttavia, Smalling preferirebbe firmare un contratto più lungo. Tra società ed entourage del calciatore c'è ancora distanza, i giallorossi sarebbero disposti a proporre un biennale, ma a cifre inferiori rispetto a quelle percepite attualmente dal difensore classe 1989.

Situazione simile quella di Stephan El Shaarawy. Il "Faraone", anche grazie alla sua duttilità - nel corso della stagione ha giocato in più ruoli, sia come quinto di centrocampo, sia come seconda punta - è diventato un elemento fondamentale nelle rotazioni di Mourinho.

A differenza di Smalling, in questo caso è la Roma che avrebbe a disposizione una clausola che permetterebbe al club di assicurarsi le prestazioni del calciatore per un ulteriore anno, ma anche in questo caso tale opzione non è stata ancora esercitata. L'ingaggio attualmente percepito da El Shaarawy è infatti ritenuto eccessivo per il club e nelle prossime settimane Tiago Pinto e l'entourage del calciatore - che sarebbe disposto a ridurre parte del suo stipendio per rimanere a Roma, come già fatto dopo il suo ritorno dalla Cina nella sessione invernale del 2021 - discuteranno su un possibile rinnovo a cifre inferiori rispetto a quelle attuali.

Arrivato a parametro zero la scorsa estate, Belotti ha cercato fin da subito di ritrovare una forma fisica carente, dovuta dalla mancanza di una preparazione atletica adeguata e una serie di ricadute muscolari. Il centravanti ha firmato un contratto annuale, ma anche in questo caso è presente la possibilità di rinnovo - per due stagioni -al raggiungimento di una serie di condizioni sportive. Nelle ultime partite Belotti sembra riaver acquistato lo smalto di un tempo, non facendo sentire la mancanza di Abraham, conquistandosi anche la standing ovation del pubblico giallorosso giovedì scorso. Il calciatore vuole rimanere nella capitale: la scorsa estate ha infatti rifiutato numerose richieste per aspettare a Roma, ma il suo futuro è legato alle sue prestazioni.