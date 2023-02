Un traguardo che vale un trofeo

La Roma gioca oggi a Lecce, gara importante perché ci sono in ballo i punti per continuare a correre verso la Champions. Sarebbe un traguardo che equivale ad un trofeo, vista la concorrenza e il grande beneficio economico che ne deriverebbe. Però, da quando ha raggiunto il terzo posto, con 8 punti in più rispetto allo scorso anno, si parla soprattutto di Mourinho, piuttosto che della squadra. [...] E, visto che è impossibile dimostrare che non abbia fatto anche di più del possibile, si ripete che sarebbe un problema una sua futura partenza. Ovvio, banale, perché José non è un problema, ma una risorsa, il Direttore Pinto ha dovuto ammettere di aver commesso parecchi errori.

Sicuramente dietro questa ammissione c'è l'iniziativa dei Friedkin che si sono resi conto dell'ambiguità dei loro silenzi, ma il risultato non cambia: con quelli precedenti e quello grave con Zaniolo, la rosa è debole. Si sarebbe potuto arrivare al tentativo di un rimpiazzo, ma ormai è tardi, è necessario guardare avanti. [...] Se la squadra lo segue, stia certo che i tifosi lo faranno.

(Paolo Liguori - Il Messaggero)