Un rigore e niente più: la Roma non va oltre il pari con il Lecce

La Roma rallenta a Lecce. Poteva essere l’occasione per addormentarsi al secondo posto, aspettando la gara di domani dell’Inter e invece Mourinho è costretto ad accontentarsi di un pareggio per 1-1. (...) Ma per come si era messa la partita, c’è la sensazione che Dybala e compagni abbiano perso un’occasione. (...) La Roma questa chance l’ha avuta nel primo tempo quando le bastava giocare palla a terra e con semplici uno-due, andava costantemente in porta. ElSha e Abraham hanno trovato ad opporsi un ottimo Falcone che si è ripetuto anche ad inizio ripresa, sempre su Tammy. (...) E pensare che la partita era iniziata con il piede sbagliato. Anzi, a teste invariate. Per la legge del contrappasso, i giallorossi insuperabili sui palloni alti e capaci di segnare prima di ieri il 43% delle reti in campionato da palla inattiva (12 su 28), subiscono l’1-0 di Baschirotto proprio sugli sviluppi di un calcio d’angolo. (...) La Roma di Mou, magari non esalterà per le trame di gioco, tuttavia in quanto a carattere non deve prendere lezioni da nessuno. Nel giro di una decina di minuti Dybala risistema i conti, segnando il rigore concesso da Aureliano per un tocco ingenuo col braccio di Strefezza in area. Paulo dal dischetto chiude i conti col passato (si fece male calciando ad ottobre un altro penalty proprio contro i salentini) (...)

(Il Messaggero)