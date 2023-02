Un attacco abbondante e Dybala da gestire

Il primo pensiero è vincere. Il secondo: vincere, gestendo Dybala al meglio, preservandolo se e quando è possibile. E questa sembra l'occasione giusta. La missione di Mou, che vuole prendersi la qualificazione alla prossima Champions e andare avanti in Europa League, è tenere la Joya sempre al top, sapendo che più di altri ha bisogno di riposo. Ed ecco che oggi, a Cremona, Dybala potrebbe sostare in panchina (pronto per una staffetta con Pellegrini), per poi tirare dritto nelle due partite con Juventus e con Real Sociedad. Molto dipenderà pure da come si metterà la partita allo "Zini", ma queste sono le intenzioni dello Special.

Mou tiene conto pure del fatto che ora in attacco ha a disposizione ora ha un po' tutti, ma ad esempio Solbakken ce l'ha in campionato mentre in Europa no; Abraham è tornato ma non è ancora al massimo. El Shaarawy, con tutti i terzini a disposizione, ci sta che possa occupare un ruolo più offensivo e visto che è stato il sacrificato contro il Salisburgo, ci sta pure che riprenda il posto proprio a Cremona. E poi c'è Pellegrini, e poi ancora Belotti. Paulo in panchina, insomma, non sarebbe una sorpresa oggi.

L'argentino è entrato nei cuori dei tifosi della Roma e nel suo Paese non è stato mai dimenticato. Sugli spalti dell'Estadio Presidente Peron de Cordoba è comparsa una bandiera raffigurante la punta della Roma con in mano la Coppa del Mondo vinta a dicembre con la maglia della Seleccion. Il club nel quale è nato calcisticamente, l'Instituto ha voluto poi omaggiarlo attraverso un post pubblicato su Instagram: «I nostri campioni del mondo», riferendosi alla bandiera esposta in tribuna, dove erano presenti anche altri stendardi con i volti di Kempes e Ardiles.

(Il Messaggero)