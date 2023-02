Un altro rinforzo

IL TEMPO (L. PES) - Ora è praticamente ufficiale, se qualcuno avesse ancora dei dubbi: Rick Karsdorp torna ad essere a tutti gli effetti un calciatore della Roma. Dopo le dure parole di Mourinho nel postpartita di Reggio Emilia di novembre, la fuga dalla Capitale il giorno di Roma-Torino, i certificati medici e le parole dell'avvocato, si chiude la vicenda riguardante il laterale olandese che potrà essere importante in questo finale di stagione ricco di impegni. Mourinho lo aveva fatto capire nella conferenza stampa di fine gennaio, alla vigilia di Roma-Napoli, che il rientro nelle rotazioni era vicino e che «sarebbe bastato poco» per essere nuovamente parte del gruppo squadra anche per le gare ufficiali. La conferma è arrivata ieri attraverso le parole del suo agente rilasciate al Telegraaf. «Non c'è nulla che desideri di più che giocare con La Roma. Da questa settimana è tornato in forma ed è a disposizione per le partite. Vuole lottare di nuovo con i compagni di squadra in campo e per il club, che si gioca molto. Questo tipo di situazioni si verificano nello sport di alto livello, anche se le persone non sono d'accordo tra loro sul contenuto. Abbiamo discusso di tutto in dettaglio di recente, anche Rick e l'allenatore si sono parlati più volte ed entrambi sono fiduciosi di poter finire bene la stagione». Così il procuratore Johan Henkes, a conferma di come a Trigoria la burrasca sia ormai alle spalle, e l'ex Feyenoord può tornare tra i convocati già per la trasferta austriaca di domani. Ma c'è di più. L'agente dell'olandese, infatti, ci ha tenuto a prendere le distanze da alcune dichiarazioni rilasciate dal legale Salvatore Civale negli ultimi giorni del 2022: «Molte persone erano coinvolte nella questione e hanno parlato del caso, c'è anche chi ha usato parole dure sul caso, ma non siamo stati né il giocatore né io. Rick non ha appoggiato tali inferenze. Una cosa del genere dovrebbe essere risolta a porte chiuse». Un passo decisivo, anche e soprattutto nel rapporto tra il calciatore e Mourinho, che aveva chiesto uno sforzo in tal senso. Il recupero del terzino diventa fondamentale per permettere al tecnico portoghese di ampliare le scelte in una zona del campo che nelle ultime settimane ha visto alternarsi i soliti nomi. Insomma, dopo Wijnaldum, tornato in campo a Lecce e che ora vedrà aumentare il minutaggio nelle prossime gare, Mourinho trova un altro rinforzo in Karsdorp, che fino a poche settimane fa sembrava ormai da considerare fuori dal progetto tecnico. I giallorossi torneranno in campo oggi alle 12.30 per la rifinitura prima della partenza per Salisburgo, dove alle 18.45 in conferenza stampa insieme a Mourinho ci sarà Paulo Dybala. Un segnale del probabile impiego dell'argentino dal primo minuto nella sfida di domani contro il Salisburgo.