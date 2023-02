Totti ingrana la retromarcia: “Mai nascosto le borse di Ilary”

Sono bastate un paio d’ore insieme per capire che non sarà semplice trovare l’accordo che entrambi auspicano. Tra Francesco Totti e Ilary Blasi la questione si complica. Ieri infatti, in occasione della terza udienza del procedimento nato in seguito al “ratto dei Rolex”, l’eterno capitano giallorosso sembra aver ingranato la retromarcia e dice di non aver sottratto le borse e le scarpe dall’importante valore che la conduttrice televisiva ha poi ritrovato tra i meandri della villa di 1500 metri quadri all’Eur, mentre dei gioielli scomparsi non c’è ancora traccia.. [...] Ilary invece continua a non arretrare sui Rolex: “Sostiene che glieli ho regalati, ma se sono orologi da uomo…”, aveva detto Totti anticipando la versione che la (quasi) ex moglie ieri ha ribadito davanti al giudice che dovrà verificare chi realmente utilizzava, possedeva, gli orologi. [...] Considerando le versioni contrastanti, i venti di pace che sembravano soffiare negli ultimi giorni si affievoliscono. I legali dei due hanno già parlato e sono pronti a trovare un accordo per la separazione che renda quasi inutile anche la causa che riguarda i Rolex. Ma al momento l’accordo non c’è.

(La Repubblica)