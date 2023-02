Testa da Champions

Ci sono situazioni in cui serve la testa. Con la Cremonese è mancata, ieri contro l'Empoli no: incornate di Ibanez e Abraham in sei minuti e vittoria per 2-0. La gara quindi è iniziata subito in discesa per i giallorossi, ma i toscani non si sono arresi e hanno provato a impensierire la porta di Rui Patricio (decimo clean sheet) per tutto il match. Con questo successo i giallorossi hanno raggiunto l'Inter (che oggi affronterà il Milan) al secondo posto in classifica a quota 40 punti, rimanendo quindi in piena corsa per un posto in Champions League. Per arrivare tra le prime quattro serviranno prestazioni come quella di ieri, ma Mourinho dovrà migliorare la tenuta fisica. Negli ultimi venti minuti infatti la Roma ha smesso di giocare e ha rischiato di prendere gol.

Ieri Abraham è tornato al gol allo Stadio Olimpico dopo ben 255 giorni: il periodo difficile è ormai alle spalle e ora il centravanti inglese sembra essere quello della passata stagione. Al suo fianco c'è Dybala, autore di due assist da corner (17 gol su 41 stagionali sono arrivati da calcio piazzato) contro l'Empoli.

(Il Messaggero)