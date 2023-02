Telefonata Gualtieri-Rocca. Servirà un confronto anche sul dossier Stadio della Roma

La chiamata arriva a metà pomeriggio: il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha alzato la cornetta e sentito al telefono il neo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Telefonata di prammatica per gli auguri di rito. Poi la promessa di vedersi presto, non appena Rocca avrà varato la giunta regionale, quindi fra almeno un paio di settimane se non di più. I dossier da esaminare sono davvero tanti: da quelli istituzionali, come i poteri di Roma Capitale, a quelli economici, il Pnrr o il Giubileo ed Expo, a quelli della quotidianità, i trasporti e i rifiuti. (...) Ci sarà necessità di un confronto anche sul dossier Stadio della Roma di Pietralata: qui le competenze regionali sono solo tecniche, a livello di valutazione di impatto ambientale e gestione della conferenza di servizi decisoria, ma un passaggio politico sarà comunque essenziale.

(Il Messaggero)