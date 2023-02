Tanta neve, nessuna presentazione: il primo giorno di Zaniolo in Turchia

Nicolò Zaniolo si è svegliato sotto la neve di Istanbul. Il classe '99 ha svolto le visite mediche e successivamente ha visitato quella che sarà la sua nuova casa, lo stadio del Galatasaray. Ad oggi però non sono previste presentazioni ufficiali o il consueto bagno di folla poiché la Turchia è stata colpita da fortissime scosse di terremoto che hanno messo in ginocchio il paese. Inoltre l'impianto che ospita le partite della squadra di Buruk si è trasformato in un punto di raccolta per fornire aiuti alla popolazione. A causa del momento molto complicato, Zaniolo non ha neanche incontrato i tifosi in aeroporto dopo il suo arrivo a Istanbul.

