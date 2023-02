Stamattina test decisivo per la Joya e Tammy

Mai come questa volta i dubbi di Mourinho sono giustificati. Stamattina, infatti, Dybala e Abraham sosterranno il provino decisivo, anche se la convocazione di entrambi non è in dubbio. Ieri l'inglese ha lavorato in gruppo ma la pressione della maschera protettiva non lo tranquillizza […] Dybala sta meglio ma non al massimo, possibile che Mou lo tenga in panchina. […] Pellegrini non è al megllo, il dubbio si riverbera sulle fasce. Se Zalewski giocherà a sinistra, a destra il ballottaggio è fra Celik e Karsdorp.

(gasport)