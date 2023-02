Stadio Finale: Il sindaco: "Ok all'impianto della Roma, cantieri nel 2024"

LEGGO (F. BALZANI) - Ora c'è anche la firma del Sindaco Gualtieri. Il progetto stadio della Roma a Pietralata ha compiuto ieri un passo enorme e potrebbe portare all'inaugurazione del nuovo impianto da 62 mila posti nel 2027. Anno del centenario del club. Ad annunciare la notizia è stato lo stesso primo cittadino, in una conferenza stampa organizzata nella sala delle bandiere. «La giunta comunale ha votato la delibera sul pubblico interesse al nuovo stadio della Roma» ha dichiarato Gualtieri, spiegando che rappresenta «un atto importante» arrivato dopo la conferenza preliminare dei servizi. «Ora la delibera andrà in aula e con la sua approvazione finale si aprirà la fase della redazione del progetto definitivo che terrà conto delle prescrizioni emerse durante la conferenza preliminare» ha spiegato il sindaco. Chiariti quali saranno i prossimi step amministrativi, Gualtieri ha potuto elencare anche il ruolino di marcia effettivo: «Entro la fine del 2023 avremo il progetto definitivo e la conferenza dei servizi deliberativa. L'apertura dei cantieri è prevista nel 2024 e l'inaugurazione nel 2027 per l'anno celebrativo della società». Una notizia bellissima per i Friedkin rappresentati dal Ceo Berardi. «Come As Roma siamo molto contenti: quella di oggi è una giornata importante. Dan e Ryan Friedkin credono molto in questo progetto che migliorerà la città di Roma e ci proietterà nell'Olimpo del calcio europeo» ha dichiarato il dirigente. Date rispettate quindi, senza slittamenti. Aspetto utile «anche per dimostrare ai cittadini e ai potenziali investitori che siamo convinti di questo progetto». Il Ceo giallorosso ha inoltre sottolineato che «al momento i Friedkin vogliono essere gli unici investitori dello stadio». Tante le opere correlata a Pietralata, nella zona dell'ospedale Pertini, tra cui un parco, un centro medico specialistico, un asilo nido ed una scuola dell'infanzia.