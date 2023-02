Stadio della Roma: bisogna andare avanti

Leggo le critiche dei lettori al progetto del nuovo stadio della Roma. Critiche prevenute, dato che il progetto è in fase preliminare (fattibilità) e le conferenze di servizi servono proprio a mitigare i rischi e trovare soluzioni progettuali ai problemi che certamente esistono [...]. Il paragone con la disastrosa situazione dell'Olimpico è inattuale: quello è un progetto di 80 anni fa per una zona allora periferica.

[...] Insomma, consapevoli dei problemi, si vada avanti col progetto con coraggio e nel rispetto delle tutele: ognuno faccia il suo non per ostruire, ma per costruire una città integrata [...].

(Alessandro Garrisi - Corsera)