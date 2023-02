Stadio della Roma a Pietralata, Veloccia: “Non ci fermeremo. I cittadini stiano tranquilli, non bloccherà il Pertini”

CORSERA - I comitati di quartiere a Pietralata sono sul piede di guerra e si oppongono alla costruzione del nuovo stadio della Roma, ma il Campidoglio va avanti. “Ascoltiamo tutti, ma non ci fermiamo”, chiarisce l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia che ha rilasciato un'intervista al quotidiano. Queste le sue parole:

Assessore, a che punto è l’iter?

"Tra pochi giorni porteremo in giunta la delibera di interesse pubblico. Si tratta di un passo importante: l’amministrazione dichiarerà il pubblico interesse ma imporrà anche con chiarezza le condizioni che la società dovrà rispettare nel progetto definitivo. Dopo l’approvazione dell’atto in Assemblea capitolina partirà il dibattito pubblico garantito dalla legge e da noi fortemente voluto".

I comitati sono preoccupati soprattutto per trasporto e viabilità. Come pensate di rassicurarli?

"Lo stadio è un obiettivo condiviso dalla società, dai tifosi e dall’amministrazione, ma dovrà essere realizzato con particolare attenzione ai temi della mobilità, garantendo accesso e fruibilità all’impianto in sicurezza e senza interferire sull’accessibilità al Pertini. Su questi aspetti la Roma dovrà lavorare molto con i nostri tecnici. Ci sono state molte segnalazioni, e questo è un bene. Oggi la Roma ha tutti gli elementi per fare una progettazione in grado di realizzare lo stadio".