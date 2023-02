Spinazzola torna a brillare. Fughe, spettacolo e due assist

È una furia Leonardo Spinazzola. I due assist a Belotti e Dybala sono solo la ciliegina sulla torta di una prestazione ben al di sopra degli standard. Si è ripreso di diritto la fascia sinistra dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo prima per due mesi e mezzo e poi per altri 20 giorni. (...) Un terzino di spinta che è mancato alla Roma da metà ottobre quando ha rimediato in allenamento una lesione al retto femorale sinistro. (...) Non solo nella parte offensiva. ma anche quella difensiva. Spina all'età di 29 anni conosce il calcio come pochi e riesce quasi sempre a fare la scelta giusta: tiene palla quando c'è da guadagnare minuti preziosi. batte i falli laterali in attacco creando spesso un'azione insidiosa. Era dal 6 ottobre che non giocava due partire di seguito titolare e anche all'epoca una di Serie A contro l'Inter e l'altra di Coppa con il Real Betis. Ora è tornato per restare, Mourinho proverà a gestirlo come fa con Dybala ma l'intenzione è utilizzarlo il più possibile perché con lui il cambio di passo è evidente. (...)

(Il Messaggero)