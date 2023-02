Spinazzola: «Giusto così». Il gallo: «Se c'e la guerra sono sempre pronto»

IL TEMPO (M. CIRULLI) - «Sono felice della partita e di come abbiamo giocato, i due assist di stasera mi hanno dato una bella scossa mentale, ne avevo bisogno». Cosi Leonardo Spinazzola, autore dei due passaggi vincenti per Belotti e Dybala nella rimonta giallorossa contro il Salisburgo. Il terzino sinistro, di ritorno da un lungo infortunio ha inoltre parlato della sua condizione fisica: «Mi alleno tutti i giorni per stare al meglio. Cerco di migliorarmi e di avere continuita». «Questa e la mia miglior partita in giallorosso», ha sottolineato Andrea Belotti nel post partita. «Era una partita importante, l'abbiamo preparata bene, sia dal punto di vista mentale sia da quello tattico, sicuramente a stata una qualificazione meritata». Il Gallo ha poi parlato della forma fisica ritrovata: «All'inizio avevo delle difficolta, mi ero infortunato, ma ho continuato a lavorare. Ora sto bene e cerco di dare tutto in campo, voglio vincere, se c'e da fare la guerra io sono pronto a farla».