Sorpresa, la lista Uefa bocciata sul gong: Wijnaldum resta, fuori Solbakken

Il colpo di scena arriva sul gong. La questione della lista Uefa sembrava essersi risolta con l’inserimento di Zaniolo e dei nuovi innesti Wijnaldum, Lllorente e Solbakken. In serata però è arrivata la doccia fredda. [...] A Trigoria hanno dovuto fare una scelta, tagliare uno dei tre nuovi inseriti (Wijnaldum, Llorente e Solbakken). E la scelta è caduta sul norvegese. Escludere Wijnaldum, infatti, sarebbe stato impensabile, mentre Llorente è una pedina necessaria per affrontare la competizione a pieno organico. [...] Considerata l’abbondanza dell’attacco romanista, a rimanere fuori è stato così l’ex Bodo. Una brutta sorpresa che rende ancor più difficile il suo inserimento. [...] Mou, tra l’altro, non aveva escluso nessuno dei calciatori presenti in rosa. L’unico a non figurare è infatti Tahirovic che – a meno di imprevisti – sarà però regolarmente convocato per i playoff con il Salisburgo.

(gasport)