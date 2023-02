Sorloth e Oyarzabal le stelle

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Sarà la terza forza del campionato spagnolo l'avversaria della Roma agli ottavi di finale di Europa League. A suon di prestazioni nella Liga e in coppa, la Real Sociedad si è guadagnata il terzo posto nel campionato spagnolo, riuscendo anche qualificarsi come prima del girone di Europa League, condannando il Manchester United ai play-off. La squadra di Imanol Alguacil si schiera con un 4-3-3 - che all'occorrenza può diventare un 4-3-1-2 - e sta diventando sempre più una certezza nella Liga: dall'arrivo del tecnico spagnolo nel gennaio del 2019, la squadra di San Sebastian ha raggiunto in poco tempo le zone europee. Il capocannoniere, con 13 gol tra campionato e coppe è il norvegese Sorloth, in prestito con diritto di riscatto dal Salisburgo, ma non è l'unico giocatore che può spaventare la difesa giallorossa. La Real Sociedad ha a disposizione numerosi giocatori interessanti, come l'ala sinistra Oyarzabal e il centrocampista centrale Mikel Merino. Non potrà tornare all'Olimpico Sadiq: l'ex Roma, acquistato per 20 milioni in estate per prendere il posto del partente Isak, ha infatti riportato la rottura del legamento crociato destro lo scorso settembre.