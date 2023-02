Solbakken, prima da titolare e gol: giallorossi ancora terzi ma temono per Abraham

Va bene, per battere il Verona la Roma ha fatto una faticaccia e peraltro non si è trattato certo di una partita da applausi. Ma questi tre punti che le permettono di tenersi a galla in pienissima zona Champions restando al terzo posto con il Milan portano anche due buone notizie collaterali. La prima sta nel tabellino: Ola Solbakken, alla sua prima dal primo minuto, diventa il match winner dopo qualche scampolo di partita traballante. (...) Il norvegese deve ringraziare il colpo di tacco di Leonardo Spinazzola, un assist al bacio che il nuovo arrivato trasforma in modo raffinato. E qui c'è secondo punto da sottolineare: la serata ispirata dell'azzurro, forse la migliore partita da quando è tornato dopo la lunga sosta per l'infortunio. Sua anche l'occasione gol più pulita della Roma prima del vantaggio su cui Montipò e costretto a un intervento da applausi. (...) Ed è proprio l'altra Roma a prendere in mano la partita anche perché Abraham si infortuna al volto (gli è stato suturato un taglio alla palpebra inferiore sinistra) e anche l'ultimo dei fab four di inizio di stagione non può metterci del suo. (...) Nel frattempo dentro Belotti al posto dello sfortunato Abraham, la Roma si è sistemata e ha provato a colpire soprattutto con El Shaarawy, che ha dato sprint al versante forte di Mourinho, quello di sinistra. La partita si è fatta dura, spigolosa, con il Verona che a quel punto ha provato soprattutto a spezzare il gioco più che a farne. E la Roma a sbattere sempre sull'invisibile muro della sua sterilità offensiva. Fino al minuto decisivo a cura di Solbakken e Spinazzola. (...)

(gasport)