Smalling, il rinnovo adesso è più vicino. Abraham si candida per la Cremonese

Fosse dipeso da lui, contro il Salisburgo sarebbe sceso in campo dal primo minuto. Tammy Abraham vuole ricominciare ad aiutare la Roma a partire dalla sfida contro la Cremonese, a caccia dell'ottavo gol stagionale. [...] A Cremona mancherà l’altro pezzo di Inghilterra trapiantato a Trigoria insieme a Abraham. Chris Smalling infatti è squalificato e seguirà la gara da casa. Nel frattempo per dal centrale sono arrivati importanti segnali d’apertura in chiave rinnovo. [...] Le dichiarazioni rilasciate giovedì scorso dal giocatore (“vorrei restare qui per più anni”) sembrano presagire sviluppi imminenti.

(gasport)