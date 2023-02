Secondo Mourinho Roma da Champions: "Potevo andarmene"

La Roma continua a lottare per un posto in Champions League. Ci sono ben cinque squadre in solamente tre punti e intanto i giallorossi si sono piazzati al secondo posto con la vittoria di ieri contro l'Empoli. La partita è stata chiusa in solamente sei minuti grazie ai colpi di testa di Ibanez e Abraham su calcio piazzato. "Se avessi usato questa squadra avremmo vinto contro la Cremonese, ma non oggi", afferma Mourinho, il quale ha poi rivelato che a dicembre sarebbe potuto andare via. Il tecnico si è poi soffermato sulla questione Zaniolo, il quale rimarrà a riposo per 10 giorni come da accordi con il club: "Non è un problema mio - dice lo Special One. È un problema della società".

(La Repubblica)