Se a Trigoria il colpevole è sempre Pinto

Circondato. Da una parte mister Dan e mister Ryan che staccano assegni mensili tra i dieci e i quindici milioni, [...] accompagnati da un consenso popolare al di sopra di ogni sospetto. Dall'altra lo Special One, al secolo José Mourinho, l'allenatore che ha fatto della comunicazione un'arte, [...] un guru seguito senza se e senza me dai discepoli di una tifoseria che sa amare come nessuna. E in mezzo c'è lui, Tiago Pinto da Lisbona, general manager e direttore sportivo di una Roma che vorrebbe pensare e agire in grande ma non può farlo.

La conseguenza è che quando vince è la Roma di Mou, quando perde è di Pinto. [...] Al punto che è stato messo da tempo sul banco degli imputati e le sentenze sono state tutte di colpevolezza. [...] Per carità, il giovane dirigente non è stato esente da errori. I trenta milioni (abbondanti) spesi per Shomurodov e Vina sono stati bocciati dal campo.

Le difficoltà a vendere una serie di giocatori ereditati e con stipendi da prima fascia, sono un altro aspetto che ne evidenzia un'inesperienza figlia dell'età, ma anche di mancanza di complicità nel mercato [...]. La stessa grottesca cessione di Zaniolo non si può definire un successo per comportamenti, scelte e numeri. [...] Ma non può essere che Shomurodov lo prende Pinto e Dybala arriva grazie a Mourinho. Perché tutti i giocatori arrivati a Trigoria negli ultimi due anni, hanno avuto il sì anche dello Special One.

Il tutto in un momento storico in cui la Roma, causa sentenza sul fair play finanziario, non può muovere foglia sul mercato, obbligata all'attivo (tra estivo e invernale c'è un più quasi 60 milioni), a non aumentare il monte ingaggi (diminuito del 20 per cento), a non ingrassare il peso dei costi di ammortamenti (per questo si punta sui parametri zero). E il primo a saperlo è Mourinho, così come sa che ogni mese la Roma deve presentare la sua relazione all'Uefa.

Eppure è arrivata una Conference League, a Trigoria hanno l'armadietto Dybala, Matic, Wijnaldum, la Roma è in piena corsa per qualificarsi a quella Champions che un po' di problemi li risolverebbe. [...] In caso contrario il colpevole non ci sarà bisogno di andarlo a cercare a "Chi l'ha visto?".

(Piero Torri - La Repubblica)