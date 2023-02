Roma, sul nuovo stadio c'è il pubblico interesse

Primo passo per il nuovo stadio della As Roma. La giunta di Roma Capitale ha votato la delibera sul pubblico interesse per l'impianto da realizzare nel quartiere di Pietralata. L'annuncio è arrivato ieri in una conferenza stampa indetta in Campidoglio dal sindaco Roberto Gualtieri, alla presenza del Ceo del club giallorosso Pietro Berardi. «Abbiamo scelto di essere concreti ed efficaci per rispettare i tempi - ha spiegato il sindaco - e mettere la città nelle condizioni di avere un'opera che è anche occasione di riqualificazione di un quadrante con grandi potenzialità» […] «Il nostro obiettivo - ha aggiunto - è avere entro la fine del 2023 il progetto definitivo, nel 2024 avviare i lavori ed essere pronti nel 2027, un anniversario importante per la società».

(Il Sole 24 Ore)