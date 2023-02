ROMA-SALISBURGO: le probabili formazioni dei quotidiani. Dubbi in attacco e sulle fasce

La Roma alle 21.00 affronterà il Salisburgo con qualche dubbio di formazione almeno fino a che non si conosceranno le condizioni fisiche di Abraham e Dybala, per i quali è in programma un test questa mattina a Trigoria. In caso di ok Dybala potrebbe partire dal primo minuto mentre su Abraham la scelta dovrà essere più che ragionata, al suo posto sarebbe pronto Belotti. Gli altri dubbi riguardano le fasce con Karsdorp, Zalewski, Spinazzola ed El Shaarawy.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham

IL MESSAGGERO -Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham

IL TEMPO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Belotti



IL CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham