Roma, riecco Wijnaldum: “Felice di essere tornato”

(...) La notte della sconfitta della Cremonese, quella dei primi veri fischi della seconda stagione con Mourinho in panchina, ha avuto anche un calciatore che non si è perduto nel nero. Si tratta di Georginio Wijnaldum. (...) “Il risultato è stato deludente, ma sono felice di essere con la squadra – ha detto il centrocampista olandese via social -. Adesso spero di tornare a giocare presto“. (...) Di sicuro domani contro l’Empoli sarà di nuovo convocato e chissà che, se le cose filassero estremamente lisce, non possa anche sperare di giocare qualche minuto. Non sarà semplice.

(gasport)