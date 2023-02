Roma, quanti guai per Mou

Il forfait di Dybala e la probabile assenza di Pellegrini costringeranno Mourinho a ridisegnare la trequarti per la sfida contro l'Hellas Verona. Il tecnico dovrà quindi affidarsi ai suoi "bambini", proprio come accadde un anno fa: i giallorossi, sotto di due gol, riuscirono a pareggiare il match grazie a Bove e Volpato. E proprio da loro lo Special One potrebbe ripartire. Il centrocampista dovrebbe prendere il posto di uno stanco Matic, mentre il giovane trequartista quello di Pellegrini. Il capitano ha provato a forzare per essere a disposizione, ma solamente questa mattina si avrà la risposta definitiva, anche se la via conservativa sembra quella più probabile.

In casa Verona invece c'è il ballottaggio in attacco tra Gaich e Lasagna, mentre al posto di Faraoni è pronto Depaoli. Per il resto scenderà in campo la squadra che ha ben figurato in questo 2023.

(tuttosport)