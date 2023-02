Roma, passo falso. I mal di pancia di Mourinho per una rosa diventata più stretta

A Lecce hanno perso Lazio e Atalanta (2-1) e ha pareggiato il Milan (2-2). Ecco perché l’1-1 della Roma — andata in svantaggio a inizio partita per un gol da dividere tra Baschirotto e Ibanez — è un passo falso ma non un peccato mortale. (...) Come capita nel calcio si può tranquillamente dire che la Roma meritasse di vincere ma anche che il Lecce non ha rubato il pareggio. (...) Anche ieri Mourinho ha ridotto al minimo le sostituzioni (si è rivisto Wijnaldum, 181 giorni dopo). Quasi un segnale di protesta; questo ho, se uso i cambi rischio di abbassare la qualità in campo. (...) Dybala, come sempre, ha fatto vedere le azioni migliori, anche se nel finale non ha capito una verticalizzazione di Pellegrini che poteva mandarlo in porta da solo. Il migliore della Roma è stato Abraham: gli è mancato solo il gol per “colpa” di Falcone. (...)

(corsera)