Roma no stop tra pressing e lavoro tattico

Tanti sorrisi e sguardi sereni ieri mattina a Trigoria per il terzo allenamento settimanale: un'intensa seduta di allenamento incentrata sulla tattica, per continuare a spingere sulle idee di Mourinho e quella pressione sull'avversario che in campionato sta dando i frutti sperati. Nel 2023 la Roma ha perso solamente la partita al Maradona contro il Napoli, conquistando tredici punti su diciotto a disposizione. Mourinho contro il Lecce cerca una vittoria che possa mantenere la squadra nella zona Champions. Per arrivare mentalmente nel migliore dei modi alla gara di Europa League contro il Salisburgo.

Per questo motivo lo Special One fin qui ha provato praticamente la stessa formazione scesa in campo contro l'Empoli, con qualche cambio a centrocampo (per non affaticare troppo Matic, comunque previsto in formazione) e sulla fascia destra, con Celik alternato a Zalewski. Nessun problema per Pellegrini, che giocherà titolare in Salento e continuerà a svolgere quel doppio ruolo tra sostegno all'attacco e supporto al centrocampo guidato da Cristante. Ieri a Trigoria è stato festeggiato Marash Kumbulla che ha spento ventitré candeline. Il difensore si è reso protagonista di un'emozionante iniziativa benefica, in collaborazione con Save The Children Italia, donando materiale scolastico e giocattoli a bambine e bambini di Burrel, una della zone più povere del suo paese, l'Albania.

Marash contro il Lecce sarà a disposizione in panchina insieme al neo acquisto Llorente che si sta facendo apprezzare in questi primi giorni a Trigoria per le sue abilità nell'impostazione del gioco. La difesa a Lecce resterà quella titolare con Mancini (autore di una buona prestazione con l'Empoli), Smalling e Ibanez. Mou non vuole rischiare, niente turnover pensando al Salisburgo.

(Corsport)