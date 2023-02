Roma, lo spreco e la beffa

Paulo Fonseca la definiva "mancanza di efficacia". Mourinho parla spesso di "poco pragmatismo". Chiamatelo come volete: il calcio cambia gli interpreti ma mai le sue regole non scritte. E ce n'è una che continua a materializzarsi di anno in anno: chi sbaglia, paga.(...) 4 palle gol a zero per i giallorossi. Che sprecano l'inverosimile sotto porta e alla fine pagano all'88' l'incertezza di Matic nel chiudere su Capaldo. (...) L'infortunio di Dybala (rimasto negli spogliatoi alla fine del primo tempo dopo aver avvertito una leggera 'pizzicata' al flessore si-nistro: la speranza è che si sia fermato in tempo) non permetta a Paulo di essere presente al ritorno. Anche ieri, in una partita dove l'argentino non si è mai visto, c'è stata la conferma di quello che anche il più miope dei tifosi ormai ha capito: c'è una Roma con la Joya e una senza. Quella senza, aspettando che Pellegrini aumenti digiri e Abraham torni ad essere più cinico sotto porta, deve affidarsi quasi sempre alle giocate da palla da fermo. E se per una sera la carta gira, sono dolori. (...)

(Il Messaggero)