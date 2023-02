Roma, la testa torna a posto

Dopo essere stata eliminata dalla Coppa Italia per mano della Cremonese, la Roma di Mourinho batte 2-0 l'Empoli grazie a Ibanez e Abraham e rimane ancorata al secondo posto in classifica. I giallorossi sono andati a segno con due calci piazzati e hanno realizzato 17 dei 41 gol totali con questo fondamentale. Il merito è anche di Dybala, il quale ha servito due assist da corner. I capitolini sfiorano in più occasioni la terza rete, soprattutto da palla inattiva, ma nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo l'Empoli si affaccia in avanti e va vicino al gol del 2-1. Nella ripresa diventa protagonista Vicario, che compie 3 miracoli nella stessa azione ed evita il tris. I toscani si riorganizzano e provano a impensierire la Roma, che riesce a resistere e a portare a casa i tre punti.

(gasport)